Молодая модель Тилан Блондо, которую называют «самой красивой девочкой в мире» соблазнительно свесила голову с кровати, поблагодарив за поздравления
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Тилан разместила фотографию в постели, на которой соблазнительно сложила губки и поблагодарила всех с поздравлениями. У Тилан есть повод валяться в постельке, ведь сегодня у девушки День Рождения.
Она написала: "20 сегодня 🥺🥺 спасибо за все поздравления с днем рождения! Я люблю вас, ребята, спасибо за то, что поддерживаете меня каждый день, я могу обнять вас всех ❤️❤️❤️".
Поклонники, которых у модели почти 4 миллиона, написали множество поздравлений своей "самой красивой девушке в мире", засыпав колонку комментариев поздравлениями и комплиментами:
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"Я люблю тебя", "Красавица", "С Днем Рождения девочку! Я тоже тебя люблю 😘", "С днем рождения хорошо", "С Днем Рождения, наслаждайся своими 20 годами, это прекрасный возраст 🎁🎁🎁🍰", "Тилан, я так сильно тебя люблю, ты заслуживаешь самого большого счастья на свете, с днем рождения ❤️", "С Днем Рождения милую и красивую девушку !!!! 😍", "С днем рождения милая!", - написали фанаты.
Днем раньше девушка поздравляла поклонников с Днем Пасхи. Тилан попозировала сидя за столиком, задрав ножку и наслаждаясь видом из окна. Звезда модельного бизнеса расстегнула худи лавандового цвета, под которым, по всей видимости, не было ничего надето и засветила безупречную точеную фигурку.
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