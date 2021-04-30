Известная французская модель Тилан Блондо, которую назвали самой красивой девочкой в мире, показала идеальную фигуру в купальнике

Как передает Politeka.net, недавно красотка отпраздновала свое 20-летие. При этом, активно работает она с 4-х лет. В детстве после нескольких фотосессий для известных журналов Тилан прозвали самой красивой девочкой в мире. С возрастом ее красота никуда не делась, а лишь расцвела подобно цветку.

Сегодня Тилан Блондо одна из самых высокооплачиваемых моделей. У нее всегда есть работа. Фото со съемок модель регулярно публикует у себя в сети. В этот раз Тилан снялась в рекламе купальников. У себя в сториз она показала процесс подготовки к съемкам, а также засветила один из купальников.

Модель выгодно подчеркнула фигурку синим купальником с глубоким декольте. Синий цвет идеально гармонировал с ее светлыми глазами. Сверху красотка набросила халатик, который идеально подошел бы для прогулок по пляжу.

Ранее мы писали, что Тилан Блондо решила показать фигуру, оставшись в топе и трусах. Девушка сделала селфи в ванной перед зеркалом и поделилась ним с поклонниками.

Напомним, что самая красивая девочка в мире Тилан Блондо отметила 20-летие, поразив растрепанным видом без макияжа: "Прекрасный возраст".

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире без косметики и в пижаме поразила внешностью в обычной жизни: "Ты божественна...".

Кроме того Politeka писала, что самая красивая девочка в мире засветила идеальные формы, показав себя под душем: «Это лучшее».