Знаменита французька модель Тілан Блондо, яку багато хто знає як найкрасивішу дівчинку в світі, поділилася спекотним фото в бікіні

20-річна красуня встигла прославитися ще в ранньому дитинстві, коли завдяки своїй виділяється зовнішності стала відома на весь світ. Зараз вона продовжує активно розвивати свою модельну кар'єру, і не забуває вести сторінку в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, на новому фото Блондо показала, як насолоджується відпочинком на Ібіці.

На знімку красуня постала під відкритим небом на тлі природи. З одягу на ній лише темно-синій купальник-бікіні, який дозволяє моделі продемонструвати свою вражаючу фігуру.

Тілан стоїть під вуличним душем, злегка піднявшись на носочках.

Шанувальники юної моделі прийшли в захват від її фото.

"Помітили, як хмари утворюють ангельські крила?", "Чудова", "Душ на вулиці це найкраще", "Богиня", "Тіті тепер справжня молода жінка! Справжня маленька красуня", "найгарячіша", "Бомба", "це тіло створено ангелами", "Ти така красива, ах", "Вау, просто вау", - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Тілан вирішила показати фігуру, залишившись в топі і трусиках. Тілан зробила селфі у ванній перед дзеркалом, позуючи у джакузі. Блондо рукою підняла волосся, щоб зачіска виглядала більш ефектно.

Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі відзначила 20-річчя, вразивши розпатланим виглядом без макіяжу: "Прекрасний вік".

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі задерла ногу і приспустила одяг, влаштувавши провокацію перед вікном: "Бомба".

Також Politeka писала, що найкрасивіша дівчинка в світі влаштувала легкі пустощі у ванній: "це занадто...".