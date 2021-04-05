Молода модель Тілан Блондо, яку називають "найкрасивішою дівчинкою в світі" спокусливо звісила голову з ліжка, подякувавши за привітання
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Тілан розмістила фотографію в ліжку, на якій спокусливо склала губки і подякувала всім з привітаннями. У Тілан є привід валятися в ліжечку, адже сьогодні у дівчини День Народження.
Вона написала: "20 сьогодні 🥺 🥺 дякую за всі привітання з Днем народження! Я люблю вас, хлопці, дякую за те, що підтримуєте мене кожен день, я можу обійняти вас усіх ❤️❤️❤️".
Шанувальники, яких у моделі майже 4 мільйони, написали безліч привітань своїй "найкрасивішій дівчині в світі", засипавши колонку коментарів привітаннями і компліментами:
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"Я люблю тебе", "Красуня", "З Днем Народження дівчинку! Я теж тебе люблю 😘", "З днем народження добре"," з Днем Народження, насолоджуйся своїми 20 роками, це прекрасний вік🎁 🎁 🎁 🍰", " тілан, я так сильно тебе люблю, ти заслуговуєш найбільшого щастя на світі, з Днем народження❤️", " з днем народження милу і красиву дівчину !!!! 😍 ", "З днем народження мила!",- написали фанати.
Днем раніше дівчина вітала шанувальників з Днем Великодня. Тілан попозувала сидячи за столиком, задерши ніжку і насолоджуючись видом з вікна. Зірка модельного бізнесу розстебнула худі лавандового кольору, під яким, по всій видимості, не було нічого надіто і засвітила бездоганну точену фігурку.
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