Знаменита французька модель Тілан Блондо, яку багато хто знає як найкрасивішу дівчинку в світі, поділилася модним весняним луком

Як передає Politeka.net, Блондо стала популярною ще в чотири роки, коли її мама стала просувати її в моделі. З віком Тілан зуміла зберегти свою популярність і донині знімається для модних журналів. Сьогодні 20-річна дівчина є однією з найбільш високооплачуваних моделей.

Прізвисько "найкрасивішої дівчинки в світі" Тілан отримала ще в дитинстві, але продовжує носити цей титул донині. Сьогодні модель співпрацює з такими компаніями, як Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce&Gabbana, L'oréal Paris.

На свіжих сторіс Тілан Блондо продефілювала в м'ятному спортивному костюмі і коротенькій кофті. В руках у неї був її пухнастий друг. Дівчина прикрила обличчя сонцезахисними окулярами і впевнено йшла по вуличках великого міста.

Раніше ми писали, що Тілан Блондо поділилася фото в бікіні. Дівчина насолоджувалася відпочинком на Ібіці і вирішила поділитися цим з шанувальниками. З одягу на ній був лише темно-синій купальник, який дозволив моделі продемонструвати свою вражаючу фігуру.

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