Відома модель Тілан Блондо, яку назвали найкрасивішою дівчинкою в світі, показала ідеальну фігуру

Як пише Politeka.net, Тінал здобула популярність ще в чотири роки. Красуня змогла зберегти свою популярність і донині позує для модних глянців. Днями Блондо відсвяткувала 20-річчя, поділившись емоціями з численними фанатами в Instagram.

В цей же раз красуня вирішила показати фігуру, залишившись в топі і трусиках. Тілан зробила селфі у ванній перед дзеркалом, позуючи у джакузі. Блондо рукою підняла волосся, щоб зачіска виглядала більш ефектно.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дитина", "дуже красиво", "це занадто класно", "сподіваюся, вам сподобався ваш день народження", "привіт, я тебе люблю"," ефектна природна краса"," вражаюче чудово"," добре виглядаєш"," досить добре націлена на кран"," красива Тілан","сподіваюся, у вас буде чудовий день, повний процвітання".

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У своєму Instagram Тілан розмістила фотографію в ліжку, на якій спокусливо склала губки і подякувала всім з привітаннями. У Тілан є привід валятися в ліжечку, адже у дівчини був День Народження.

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