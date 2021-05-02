Знаменитая французская модель Тилан Блондо, которую многие знают как самую красивую девочку в мире, поделилась модным весенним луком

Как передает Politeka.net, Блондо стала популярной еще в четыре года, когда ее мама стала продвигать ее в модели. С возрастом Тилан сумела сохранить свою известность и по сей день снимается для модных журналов. Сегодня 20-летняя девушка является одной из самых высокооплачиваемых моделей.

Прозвище «самой красивой девочки в мире» Тилан получила еще в детстве, но продолжает носить этот титул по сей день. Сегодня модель сотрудничает с такими компаниями, как Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce&Gabbana, L'Oréal Paris.

На свежих сторис Тилан Блондо продефилировала в мятном спортивном костюме и коротенькой кофте. В руках у нее был ее пушистый друг. Девушка прикрыла лицо солнцезащитными очками и уверенно шла по улочкам большого города.

Ранее мы писали, что Тилан Блондо поделилась фото в бикини. Девушка наслаждалась отдыхом на Ибице и решила поделиться этим с поклонниками. Из одежды на ней был лишь темно-синий купальник, который позволил модели продемонстрировать свою впечатляющую фигуру.

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