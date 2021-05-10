Молодая французская модель Тилан Блондо, к которой прилипло прозвище самой красивой девочки в мире, поделилась эксклюзивными кадрами со съемок
Как передает Politeka.net, Блондо стала популярной еще совсем маленькой. В четыре года она впервые снялась в рекламе, после чего ее лицо стало часто появляться в модных журналах. Сейчас девушке 20 лет, а ее карьера только идет вверх. С возрастом Тилан сумела сохранить свою известность и по сей день снимается для топовых брендов. Она работает с такими компаниями, как Chanel, H&M, Dolce&Gabbana и L'Oréal Paris.
У себя в сети Тилан постоянно делится кадрами со съемок. В этот раз она опубликовала мини-фильм, похваставшись фотосессией в замке. Тилан примеряла роскошные фэшн образы, включая прозрачные наряды, красное бальное платье и милое мини. Девушка позировала на ступеньках, а сзади красовались старинные статуи. Кроме этого, в ролик попал процесс подготовки модели к съемке.
В комментариях молодой модели оставили массу приятных слов.
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«Ничего себе, ты невероятная», «Жизнь богатых», «Ух ты», «Лучшая», «Ты выглядишь великолепно», «Самая великолепная девушка в мире», «Я покорен твоей красотой», - пишут пользователи сети.
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