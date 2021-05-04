Французька модель Тілан Блондо, яку прозвали "найкрасивішою дівчинкою в світі", підкорила новим образом в дуже пікантному топі

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Тілан Блондо поділилася відео, похвалившись своєю ідеальною зовнішністю. Як відомо, нещодавно красуні виповнилося 20 років. При цьому модель працює з раннього дитинства. Її перші знімки для модних журналів були зроблені, коли їй було всього чотири роки. Саме з тих пір до Блондо приклеївся титул "найкрасивішої дівчинки в світі". Сьогодні модель співпрацює з такими компаніями як Chanel, H&M, Dolce&Gabbana, L'oréal Paris. Вона є однією з найбільш високооплачуваних моделей в Європі.

На свіжих фото Тілан позувала в білому топі із зав'язками і глибоким декольте. Модель покрутилася, щоб шанувальники змогли розгледіти пікантний виріз. Виглядала дівчина дуже жіночно. Вона використовувала маску Instagram, щоб стати схожою на фею.

Раніше ми писали, що Тілан Блондо часто знімається в рекламі одягу. Нещодавно вона з'явилася на зйомках реклами купальників. Дівчина показала процес підготовки до фотосесії, засвітивши один з купальників. Модель купальника вигідно підкреслила фігурку Тілан. Синій колір ідеально гармоніював з її світлими очима.

Нагадаємо, що найкрасивіша дівчинка в світі засвітила ідеальні форми, показавши себе під душем: «це найкраще».

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