Знаменитая французская модель Тилан Блондо показала, как дурачится на камеру в халате

20-летняя красотка, которая еще будучи ребенком прославилась как «самая красивая девочка в мире» благодаря своей яркой внешности, порадовала поклонников новыми фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых кадрах Блондо решила показать свою легкомысленную и немного игривую сторону. Из одежды на модели был лишь белый халат, который Тилан слегка приспустила с плеч. При этом, на ее лице красовался полноценный макияж с яркими румянами и помадой.

На одном из фото девушка решила подурачиться и задорно высунула на камеру язык.

Поклонники Тилан пришли в восторг от ее фото.

«Красотка», «Крошка», «Мисс Вселенная», «Так прекрасна моя Тилан», «Моя красивая королева», «Все еще самая красивая девочка в мире», «Ты мой краш», «Какая красавица с красивыми глазами», «Этот макияж отлично смотрится на тебе», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Тилан опубликовала мини-фильм, похваставшись фотосессией в замке. Тилан примеряла роскошные фэшн образы, включая прозрачные наряды, красное бальное платье и милое мини. Девушка позировала на ступеньках, а сзади красовались старинные статуи.

Напомним, самая красивая девочка в мире в прозрачном платье устроила роскошную съемку в замке: «Жизнь богатых».

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире впечатлила формами в роскошном белье: "Абсолютная королева".

Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире впечатлила видом в топе на завязках: фото красотки.