Это произошло во время международных соревнований украинских богатырей на Прикарпатье
Анна Васюк из Харькова показала небывалую силу и подняла над головой гантель весом 64 килограмма. Таким образом она установила рекорд Украины.
Об этом сообщает издание "Вікна".
Так, на Прикарпатье в поселке Ланчин рядом Народного дома состоялась матчевая встреча между сборными командами Украины и Румынии. Сборная Украины в составе Олега Пилипяка (Львов), Ивана Блинова (Киев) и Романа Винника (Ивано-Франковск) уверенно, со счетом 4:1 победила сборную Румынии.
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Харьковчанка Анна Васюк стала украшением этих соревнований. Мало того, она установила абсолютный рекорд Украины, подняв над головой гантель весом 64 килограмма.
Спортсменка сообщила, что шла к абсолютному рекорду 10 лет и не планирует останавливаться на достигнутом. Теперь она хочет установить мировой рекорд: 74 кг.
Стоит отметить, что Анна Васюк является двукратной чемпионкой Украины по богатырскому многоборью, обладательницей Кубков Украины по богатырскому многоборью (UFSA) и по перетягиванию каната; ELITE атлет с армлифтингу (WPL/APL).
Кроме того, она обладательница Кубка мира по кросслифтингу.
Напомним, 97-летний украинец стал лучшим теннисистом и побил рекорд.
Как сообщала Politeka, 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.
Также Politeka писала, что украинец вживил себе под кожу уже 8-й чип и побил рекорд.