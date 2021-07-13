Это произошло во время международных соревнований украинских богатырей на Прикарпатье

Анна Васюк из Харькова показала небывалую силу и подняла над головой гантель весом 64 килограмма. Таким образом она установила рекорд Украины.

Об этом сообщает издание "Вікна".

Так, на Прикарпатье в поселке Ланчин рядом Народного дома состоялась матчевая встреча между сборными командами Украины и Румынии. Сборная Украины в составе Олега Пилипяка (Львов), Ивана Блинова (Киев) и Романа Винника (Ивано-Франковск) уверенно, со счетом 4:1 победила сборную Румынии.

Харьковчанка Анна Васюк стала украшением этих соревнований. Мало того, она установила абсолютный рекорд Украины, подняв над головой гантель весом 64 килограмма.

Спортсменка сообщила, что шла к абсолютному рекорду 10 лет и не планирует останавливаться на достигнутом. Теперь она хочет установить мировой рекорд: 74 кг.

Стоит отметить, что Анна Васюк является двукратной чемпионкой Украины по богатырскому многоборью, обладательницей Кубков Украины по богатырскому многоборью (UFSA) и по перетягиванию каната; ELITE атлет с армлифтингу (WPL/APL).

Кроме того, она обладательница Кубка мира по кросслифтингу.

Напомним, 97-летний украинец стал лучшим теннисистом и побил рекорд.

Как сообщала Politeka, 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.

Также Politeka писала, что украинец вживил себе под кожу уже 8-й чип и побил рекорд.