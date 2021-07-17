Голливудская актриса Анджелина Джоли впечатлила внешним видом на новом фото
Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли любит примерят массу стильных нарядов: от узких брюк и гольфа, до деловых луков и роскошных вечерних нарядов.
Поскольку звезда очень скрытная и не ведет соцсети, поклонникам приходится узнавать новости о ней только от инсайдеров и многочисленных поклонников, которые ведут фанатскую страничку в Instagram.
Так, несколько часов назад там появился новый кадр Джоли. На нем знаменитость позирует в стильном женственном образе темной расцветки.
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Джоли сидит за столиком, держа в руках книгу. На ней невесомое платье черного цвета без рукавов, которое должна иметь каждая женщина. Чтобы сделать лук максимально простым и выразительным, стилисты сделали "макияж без макияжа", который призван подчеркнуть безупречные черты голливудской знаменитости. Укладку ей сделали легкую и воздушную, слегка завив ее волосы.
Выглядела звезда, как всегда, бесподобно и женственно. Вышло невероятно эффектно, но в то же время стильно.
Поклонники разделили мнение о том, что выглядит Джоли совершенно: "Мать прекрасная и великая актриса", "Так красиво, женщина моей мечты", "Идеально, как всегда", "Тлеющий", "Абсолютно великолепна".
Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.
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