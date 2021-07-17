Известная актриса Элизабет Херли удивила поклонников жаркими фото в смелом черном бикини

Как сообщает Politeka.net, известная британская актриса и модель Элизабет Херли часто радует свою армию поклонников яркими фото в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети захватывающими кадрами в соблазнительном образе.

Как видно, на новых снимках Элизабет позирует в интересной локации, она появилась перед камерой в крошечном бикини от собственного бренда, которое едва удерживает ее роскошные формы и подчеркивает идеальную фигуру. Волосы актрисы распушены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и кокетливая улыбка.

В подписи к публикации Херли написала: "Ну наконец то! Прибыло мое любимое бикини в черном цвете. Обтягивающее черное бикини ждет вас". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Ты прекрасна", "Идеальное тело", "Красотка", "Какая фигура", "Вы невероятная", "Ты всегда останешься самой красивой женщиной в мире, Лиз".

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Как сообщала Politeka, Элизабет Херли с глубоким декольте устроила соблазн в постели: «Да, детка».

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