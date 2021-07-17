Украинцев предупредили о магнитных бурях, которые грозят тяжелыми последствиями
Специалисты рассказали, когда ожидаются магнитные бури в Украине. Так, в июле прогнозируются затяжные колебания средней интенсивности.
Буря начнется 18 июля, а закончится - 20-го, пишет РБК.
Однако метеочувствительные люди почувствуют недомогание уже вечером 17 июля, а отголоски колебаний будут их мучить даже 21-го.
Хотя буря средней интенсивности, все же вместе с жарой она причинит здоровью существенный вред.
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В дни воздействия электромагнитных возмущений медики советуют гипертоникам пить побольше воды, и снизить употребление соли, которая задерживает жидкость в организме, а это ведет к повышению давления.
Гипотоникам же советуют принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.
Во время геомагнитных бурь у людей повышается давление, снижается работоспособность, начинаются головные боли, появляется тревожность и обостряются хронические заболевания, в том числе и аллергии.
В такие дни лучше высыпаться и снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку. В питании не должно быть жирных, острых, тяжелых блюд, а также алкоголя. В рационе должны преобладать свежие фрукты и овощи. Также хорошо помогают прогулки на свежем воздухе.
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