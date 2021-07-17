Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя у пилона

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина является одной из самых пластичных красоток "Женского квартала". Звезда увлеклась занятиями у пилона, чтобы раскрепостить себя. Девушка активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"EXOTIC…Pole_dance.

Почему именно экзотика?!

Все просто: РАСКРЕПОЩЕНИЕ!!!!

Я была максимально зажатая и абсолютно не чувствовала себя «секси»

Очень стеснялась. Была неуверенна в себе. Я это понимала, решила нужно что-то менять", - написала Екатерина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Котик сладкий", "Обожаю тебя", "Ты большой молодец что смогла сделать такие перемены в своей жизни", "Супер", "Я даже вот это не могу понять, в какой позе ты себя чувсвуеешь так хорошо", "Хороша чертовка".

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