У российской певицы МакSим, которая долгое время находится в коме, отказывает легкое

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в Телеграм-канале Mash. Отмечается, что у звезды отказывает правое легкое, а также начались проблемы с сердцем. В легком, по сообщениям врачей, увеличиваются кисты и полости.

«Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ», - отмечают врачи.

Отмечается, что врачи не делают никаких прогнозов, но представители звезды верят в лучшее. Известно, что недавно к певице приходил представитель церкви и молился за нее.

Как известно, 38-летняя певица была госпитализирована с пневмонией еще 16 июня. Практически сразу ее поместили в состояние искусственной комы, поскольку состояние звезды было крайне сложным. С тех пор состояние артистки только ухудшается. До госпитализации певица давала концерт в Казани, где уже чувствовала себя плохо.

Добавим, что у МакSим есть две дочки – Александра и Мария.

Напомним, что легкие певицы МакSим почти полностью поражены, женщина в критическом состоянии.

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