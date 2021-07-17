У российской певицы МакSим, которая долгое время находится в коме, отказывает легкое
Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в Телеграм-канале Mash. Отмечается, что у звезды отказывает правое легкое, а также начались проблемы с сердцем. В легком, по сообщениям врачей, увеличиваются кисты и полости.
«Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ», - отмечают врачи.
Отмечается, что врачи не делают никаких прогнозов, но представители звезды верят в лучшее. Известно, что недавно к певице приходил представитель церкви и молился за нее.
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Как известно, 38-летняя певица была госпитализирована с пневмонией еще 16 июня. Практически сразу ее поместили в состояние искусственной комы, поскольку состояние звезды было крайне сложным. С тех пор состояние артистки только ухудшается. До госпитализации певица давала концерт в Казани, где уже чувствовала себя плохо.
Добавим, что у МакSим есть две дочки – Александра и Мария.
Напомним, что легкие певицы МакSим почти полностью поражены, женщина в критическом состоянии.
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