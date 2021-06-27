Співачка МакЅим (Марина Абросімова) знаходиться у важкому стані, стали відомі нові дані

Співачка ще 10 червня відчула нездужання, але при цьому дала концерт на наступний день, адже тести на коронавірус показали негативний результат, передає Politeka.net.

Стан зірки з кожним днем погіршувався і її доставили в лікарню. На той момент легкі артистки були вражені на 40%. Оскільки всі тести на COVID-19 були негативними, МакЅим поставили діагноз "пневмонія".

Зірку вирішили підключити до апарату ШВЛ, але її стан не покращився. 25 червня стало відомо, що хвороба прогресує - вже вражені 75% легень, а 27 червня - 80%.

Представниця співачки в коментарі розповіла, що стан Марини оцінюється як вкрай важкий, пише peopletalk.

Варто зазначити, що в мережі стали поширювати інформацію - МакЅим перевели з ШВЛ на ЕКМО для підтримки балансу кисню в крові. Однак представниця співачки закликала не вірити даній інформації

Зараз виконавиця перебуває в одиночній палаті під постійним наглядом лікарів.

Відомо, що зараз МакЅим знаходиться в медикаментозному сні. Таким чином, планується ефективно прочистити легені. Лікарі не дають ніяких прогнозів, сподіваючись на молодий організм співачки.

Нагадаємо, співачка МакЅим опинилася під ШВЛ, зірка в комі.

Як повідомляла Politeka, МакЅим раптово стало гірше, хвороба "пожирає" співачку зсередини.

Також Politeka писала, що МакЅим поставили страшний діагноз, правда випливла назовні.