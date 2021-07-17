Ангел Victoria's Secret, бразильская модель Жизель Оливейра восхитила пикантным образом

Как пишет Politeka.net, молодая модель активно ведет свои социальные сети и регулярно устраивает любительские фотосессии. Во время карантина девушка часто фотографировалась дома, а сейчас радует поклонников яркими кадрами с улиц различных городов.

На свежих фото звезда предстала в светлых штанах с необычными вырезами на бедрах, а также белой кофте на завязках. Пикантности кадру придал тот факт, что под кофту красотка не надела нижнее белье. Поклонники смогли рассмотреть все достоинства фигуры модели.

«Почему Нью-Йорк такой милый. Воспоминание двухнедельной давности», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Красиво великолепно!», «Прекрасная дама», «Довольно соблазнительно», «Женская прекрасная машина красоты в самом сердце прекрасного города», «Ты невероятная», «Это слишком горячо», «Я ослеп от твоей красоты», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Жизель Оливейра показала достоинства фигуры в эффектном купальнике: фото.

Ранее Politeka писала, что Жизель Оливейра в купальнике понежилась под душем, показательные кадры: «Причина глобального потепления».

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра показала экстра-декольте вблизи: "Жаркая, как солнышко".