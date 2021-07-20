Известная британская актриса поразила своими формами

Элизабер Херли известная актриса, продюсер и дизайнер собственного бренда. 56-летняя Элизабет славится своей неотразимой фигурой.

Знаменитая актриса активно ведет свои социальные сети, где радует подписчиков новым контентом. У неё более двух миллионов поклонников в Инстаграм. На этот раз Элизабет поделилась фото в вечернем платье. Об этом передает Politeka.net.

Наряд облегает фигуру актрисы и подчеркивает её достоинства. Глубокое декольте необычного разреза привлекает к себе внимание. Вечерний образ Элизабет дополняет громоздкая корона и колье.

"Последний раз надела праздничное платье - февраль 2020 год" - откровенничает актриса.

Элизабет получила множество восторженных комментарием от подписчиков. "Королева", "Очень яркое фото", "О, Элизабет, ты невероятно красива", "Мисс Вселенная", "Всё еще горячее чем многие девушки на годы моложе её", "Вот так должна выглядеть настоящая королева", "Каждое зеркало краснеет от вашей красоты".

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