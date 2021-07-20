Голливудская актриса Анджелина Джоли заинтриговала образом "роковой" леди в черном наряде без лифа
Долгое время знаменитая актриса не появлялась перед публикой, а на редких фото, которые удалось заполучить папарацци, Джоли выглядела довольно скромно. Как известно, звезда после развода с Брэдом Питтом начала вести довольно закрытый образ жизни и сменила имидж.
Тем не менее, как подмечают поклонники, Джоли всегда выглядит великолепно как в повседневной жизни, так и на красной дорожке. В этот раз фанаты подметили, что их звезда с годами стала выглядеть только лучше.
Не так давно Джоли заметили на прогулке без белья и юбки макси. Причем несмотря на известность и финансовое состояние, стиль актрисы остается сдержанным и лаконичным. При этом артистке удалось показать весьма жаркий лук.
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Так, фотографы засняли Джоли с дочерью Захарой во время привычного шопинга. Анджелина осталась верна стилю и появилась в привычном total black. В монохромном наряде, актриса выходила из бутика в Западном Голливуде причем привлекла внимание звезда тем, что лиф она предпочла не надевать, сделав тем самым акцент на бюсте.
"Давно такого не было, наша главная звезда опять зажигает" - пишут поклонники.
Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли оказалась в центре роя пчел, кадры впечатляют.