Голливудская актриса Анджелина Джоли заинтриговала образом "роковой" леди в черном наряде без лифа

Долгое время знаменитая актриса не появлялась перед публикой, а на редких фото, которые удалось заполучить папарацци, Джоли выглядела довольно скромно. Как известно, звезда после развода с Брэдом Питтом начала вести довольно закрытый образ жизни и сменила имидж.

Тем не менее, как подмечают поклонники, Джоли всегда выглядит великолепно как в повседневной жизни, так и на красной дорожке. В этот раз фанаты подметили, что их звезда с годами стала выглядеть только лучше.

Не так давно Джоли заметили на прогулке без белья и юбки макси. Причем несмотря на известность и финансовое состояние, стиль актрисы остается сдержанным и лаконичным. При этом артистке удалось показать весьма жаркий лук.

Так, фотографы засняли Джоли с дочерью Захарой ​ во время привычного шопинга. Анджелина осталась верна стилю и появилась в привычном total black. В монохромном наряде, актриса выходила из бутика в Западном Голливуде причем привлекла внимание звезда тем, что лиф она предпочла не надевать, сделав тем самым акцент на бюсте.

"Давно такого не было, наша главная звезда опять зажигает" - пишут поклонники.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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