Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка рассказала, как познакомилась со своим мужем
Известная артистка долго не могла найти себе пару, передает Politeka.net. Однако все-таки не отчаивалась и в 2009 году познакомились с бизнесменом Игорем Исаковым.
В одном из интервью на передаче "ЖВЛ" Руслана рассказала, как встретила свою любовь.
В тот год Писанка была безработной и у нее было достаточно времени, поэтому сидела на сайтах знакомств. Общение звезды с мужчинами было безрезультатным, пока ей не написал еще один незнакомец, который впоследствии стал ее мужем.
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Исаков поинтересовался: "Руслана, это Вы?", и предложил выпить вместе по чашечке чая.
Писанка не очень позитивно отреагировала на сообщение собеседника.
"Я подумала – еще один идиот и ответила, что если с каждым поклонником буду пить чай, то мне нужно будет выпить Черное море", – рассказала актриса.
По словам телеведущей, она отказалась от встречи, но номер ему все-таки оставила. Спустя две недели оба в итоге встретились, только Писанка на пять часов опоздала на первое свидание, забыв о нем.
Звезда считает, что ее история может стать примером для тех, кто боится строить отношения во взрослом возрасте.
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