Звезда рассказала о том времени

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка рассказала, как познакомилась со своим мужем

Известная артистка долго не могла найти себе пару, передает Politeka.net. Однако все-таки не отчаивалась и в 2009 году познакомились с бизнесменом Игорем Исаковым.

В одном из интервью на передаче "ЖВЛ" Руслана рассказала, как встретила свою любовь.

В тот год Писанка была безработной и у нее было достаточно времени, поэтому сидела на сайтах знакомств. Общение звезды с мужчинами было безрезультатным, пока ей не написал еще один незнакомец, который впоследствии стал ее мужем.

Исаков поинтересовался: "Руслана, это Вы?", и предложил выпить вместе по чашечке чая.

Писанка не очень позитивно отреагировала на сообщение собеседника.

"Я подумала – еще один идиот и ответила, что если с каждым поклонником буду пить чай, то мне нужно будет выпить Черное море", – рассказала актриса.

По словам телеведущей, она отказалась от встречи, но номер ему все-таки оставила. Спустя две недели оба в итоге встретились, только Писанка на пять часов опоздала на первое свидание, забыв о нем.

Звезда считает, что ее история может стать примером для тех, кто боится строить отношения во взрослом возрасте.

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