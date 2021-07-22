Бывший актер и административный директор студии "Квартал 95", народный депутат из фракции партии "Слуга народа", Юрий Корявченков (он же Юзик) является владельцем двухэтажного особняка

Об этом говорится в программе "Викриття" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте вниз страницы).

Дом Юзика расположен в селе Процев под Борисполем на участке в 18 соток.

В декларации нардепа указано, что земля оформлена на его супругу Татьяну. А здание размером в 260 квадратных метров числится в документе как "садовый домик".

В доме сейчас идет ремонт, еще требуется как внешняя, так и внутренняя отделка.

На профильных сайтах за подобную недвижимость просят 400 тысяч долларов.

Корявченков также является владельцем квартиры в Киеве площадью 104 кв. м. Как свидетельствуют данные из реестра прав на недвижимость, столичное жилье Юзика находится в высотке на Днепровской набережной с видом на реку.

Юрий Корявченков состоит в браке со своей супругой Татьяной с 2004 года. Пара воспитывает двух дочерей – Маргариту и Марианну, а также сына Андрея.

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