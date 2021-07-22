Бывший актер и административный директор студии "Квартал 95", народный депутат из фракции партии "Слуга народа", Юрий Корявченков (он же Юзик) является владельцем двухэтажного особняка
Об этом говорится в программе "Викриття" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте вниз страницы).
Дом Юзика расположен в селе Процев под Борисполем на участке в 18 соток.
В декларации нардепа указано, что земля оформлена на его супругу Татьяну. А здание размером в 260 квадратных метров числится в документе как "садовый домик".
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В доме сейчас идет ремонт, еще требуется как внешняя, так и внутренняя отделка.
На профильных сайтах за подобную недвижимость просят 400 тысяч долларов.
Корявченков также является владельцем квартиры в Киеве площадью 104 кв. м. Как свидетельствуют данные из реестра прав на недвижимость, столичное жилье Юзика находится в высотке на Днепровской набережной с видом на реку.
Юрий Корявченков состоит в браке со своей супругой Татьяной с 2004 года. Пара воспитывает двух дочерей – Маргариту и Марианну, а также сына Андрея.
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