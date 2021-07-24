Голливудская актриса Анджелина Джоли оказалась в центре скандала из-за своего усыновленного ребенка

Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая занимается благотворительностью уже более двадцати лет, оказалась в центре непростой истории, связанной с детьми-сиротами. Как оказалось, бывший друг Джоли Сарат Мун, заявил, что ее приемный сын Мэддокс мог не быть полным сиротой на момент его усыновления.

Не секрет, что перед тем, как решиться на усыновление, Джоли тщательно проводила расследование – нет ли родителей у мальчика, ведь не хотела забирать его у семьи. Но как уверяет Мун изданию Daily Mail , он сам принимал участие в процессе усыновления.

И в момент усыновления мужчина солгал, что является отцом ребенка и подписал необходимые юридические документы.

«Я не уверен на 100%, что Мэддокс... В общем, он мог не быть был сиротой, даже несмотря на то, что он был в приюте. По крайней мере, один из родителей мог быть жив на тот момент. Но я никогда не задавал этих сложных вопросов, никто не задавал… Это часто происходило в Камбодже. Многие младенцы были оставлены в приютах или проданы родителями, потому что те не могли позволить себе заботиться о них», — рассказал мужчина.

Стоит отметить, скандал также вызван тем, что недавно вышел новый документальный фильм «Украденные дети», который сняла Элизабет Джейкобс. Ее саму удочерили в Камбодже. В фильме поднимался вопрос и о сомнительном сиротстве Мэддокса.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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