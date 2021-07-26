В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняв рассказал, сказывается ли на выступлении спортсменов отсутствие на трибунах поддержки болельщиков

«Отсутствие болельщиков на трибунах очень сказывается на выступлении спортсменов, потому что, когда тишина в зале, очень грустно выступать. Лично для меня в гимнастике, я привык к тому, что у нас всегда очень много людей в зале. Поэтому, не считая футбола и легкой атлетики, спортивная гимнастика один из самых массовых видов спорта», - сказал он.

Верняев рассказал, что есть спортсмены, которых шум в зале сбивает, но для психологически стойких это, наоборот, поддержка и мотивация, когда тебе хлопают, кричат и весь этот шум очень классно воспринимается. Поэтому отсутствие болельщиков, которое связанное с коронавирусной эпидемией, это плохо, считает он, но это еще принесло и дискомфорт спортсменам потому, что, прилетая на соревнования, ты вынужден постоянно проходить тесты и проверки.

«Но самый неудобный момент, когда тебе запрещают выходить из номера отеля, а можно ходить только в столовую, зал и обратно в номер. Вот это очень плохо, потому что есть такой тип спортсменов, которым нужно ходить, гулять им нельзя сидеть на месте, потому что они залеживаются. Из-за карантина спортсменам приходилось прыгать и бегать в номере, а выходить подышать свежим воздухом на балкон», - резюмировал он.

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