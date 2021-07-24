Україна відкрила рахунок медалям на Олімпіаді в Японії

Як передає Politeka.net, цьому посприяла наша дзюдоїстка Дар'я Білодід.

Без проблем здолавши своїх суперниць з Сербії та Португалії, Дар'я поступилася представниці країни-господарів Олімпіади - напружений поєдинок закінчився перемогою іменитої японки Фуні Тонако.

А ось в поєдинку за "бронзу" Дарині вдалося впоратися з суперницею тільки в додатковий час.

Ця "бронза" стала першою в історії України для жіночого дзюдо і першою в Скарбничці на цій Олімпіаді.

Дарина на своїй офіційній сторінці в Instagram активно ділиться різними фото і відео.

Дівчина із задоволенням показує, як відпочиває, як займається і як проходять її змагання.

У 18 років Білодід стала справжньою сенсацією в світі дзюдо - вона вже встигла стати дворазової чемпіонки світу і чемпіонки Європи в 2017.

За життям 20-річної спортсменки в соцмережах стежать понад 350 тисяч осіб.

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