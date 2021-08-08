Модель Алессандра Амбросио, которая была ангелом бренда Victoria’s Secret, привыкла будоражить своей красотой на пляже

Модели Victoria’s Secret являются одними из самых популярных в мире. Причем даже те модели, которые уже не сотрудничают с брендом продолжают считаться веьсма востребованными и популярными. К примеру, Алессандра Амбросио прославилась стремлением сбросить вес экстремально быстро.

Из-за контракта звезда после родов должна быть на показе уже через несколько месяцев и чтобы прийти в форму Амбросио пришлось принять кардинальные меры и наконец-то подружиться со спортом.

Широкую известность бразильская красавица также получила благодаря работе с всемирно известным брендом, а на сегодняшний день звезда является лицом Christian Dior и Armani. Мама двух детей, 40-летняя красавица, выглядит значительно моложе своих лет.

В персиковом бикини на фотосессии, кадры из которой представили фанаты, Алессандра выглядела очень эффектно.

"Роскошная везде", - пишет один из фанатов. Примечательно, что на все вопросы, связанные с формой модель утверждает, что является ярой противницей строжайших диет, но при этом звезда все еще сохранятет такую замечательную форму.

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