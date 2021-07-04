Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret побаловала фанатов эффектной фигурой в купальнике

4 июля в США считается одним из главных национальных праздников - в этот день американцы и их друзья отмечают День Независимости.

40-летняя Алессандра Амбросио - постоянная участница показов коллекций ведущих дизайнеров и всемирно известных фирм, лицо многих модных брендов, включая Christian Dior, Armani Exchange, Next, одна из «ангелов» Victoria’s Secret не смогла упустить этот праздник и поздравила всех американцев с Днем независимости.

Для этого супермодель выбрала впечатляющий лук.

Она нарядилась в белый слитный купальник с флагом США. А в руках держала воздушные шары синего, красного и белого цвета.

На снимке Амбросио грациозно позировала в лучах солнца около бассейна своего особняка.

" С 4 июля !!!", - коротко говорится в подписи к снимку.

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