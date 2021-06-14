Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, отправилась на отдых в Лас-Вегас

Супермодель в 40 лет может показать идеальный стиль и безупречную фигуру, которой завидуют миллионы женщин. После рождения детей звезда не только смогла взять вес под контроль, но еще и очень быстро похудела, чем поразила публику.

Сейчас работу с модными агентствами Амбросио не прекращает, периодически в профиле Инстаграм у нее появляются весьма впечатляющие фото. В этот раз на обычном кадре Алессандра показала трендовый лук.

Отправившись в Лас-Вегас на отдых, супермодель себе ни в чем не отказывает. В розовом мини-платье звезда с гордостью показала стройные ножки, позируя перед игровым автоматом:

«Превосходная любовь😍;Красиво😍 Наслаждаетесь?; Красная горячая девушка; самая главная интрига вечера💕; ты сногсшибательная королева !!; Что ты там пьешь? Ты выглядишь так шикарно, Эль ❤️; совершенно потрясающий образ!! 😍; Чувствую себя счастливчиком; Ты потрясающе выглядишь, розовый твой любимый цвет ??», - пишут в ответ фанаты.

Как видно, Алессандра следит за собой и надет себе поблажек. Как видно на новых кадрах для очередной фотосессии с коллекцией новой одежды, выглядит знаменитость превосходно. Особенно завораживает образ русалочки и кокетки в синем бикини.

«Летняя романтика; Так потрясающе; безупречность в простоте; Ваууууу потрясающий образ русалочки; Великолепно; создана для лета; Великолепно; Потрясающе; Мечты-мечты, быть такой же крутой; здесь одно великолепие дивы!!; королева любви; сахарная женщина; Ты великолепна», - пишут под фото.

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