Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, снялась в новой фотосессии в стильных летних нарядах

В своих интервью 40-летняя знаменитость обычно утверждает, что не сидит на жестких диетах, так как боится испортить не только фигуру, но и здоровье. Супермодель подчеркивает, что ей удалось привести себя в порядок благодаря однотонному режиму и постоянным тренировкам.

На фото из новой фотосессии звезды хорошо видно, что Алессандре есть что показать, а также удивить. В платье цвета морской волны с аккуратными вырезами звезда не только хвастнула тоненькой талией, но и снова акцентировала внимание на тонких ногах без целлюлита и дряблости.

Добиться хорошей формы Амбросио помогают также и тренера, с которыми она занимается в зале и не скрывает этого. Звезде подбирают нужный комплекс упражнений, определяя постепенно оптимальный уровень нагрузок, в которых она нуждается. Благодаря этому на таких съемках, как в этот раз, Амбросио нет равных.

У себя в профиле модель также выложила серию кадров, поэтому получила массу положительных отзывов от фанатов.

С тех пор Алессандра следит за собой и надет себе поблажек. Как видно на новых кадрах для очередной фотосессии с коллекцией новой одежды, выглядит знаменитость превосходно. Особенно завораживает образ русалочки и кокетки в синем бикини.

«Летняя романтика; Так потрясающе; безупречность в простоте; Ваууууу потрясающий образ русалочки; Великолепно; создана для лета; Великолепно; Потрясающе; Мечты-мечты, быть такой же крутой; здесь одно великолепие дивы!!; королева любви; сахарная женщина; Ты великолепна», - пишут под фото.

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