Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, в рекламной съемке бикини превосходит молодых красавиц

Стройная супермодель в 40-летнем возрасте может показать идеальные формы, причем Алессандра совершенно не скрывает секретов своего успешного ухода за телом. После рождения ребенка она усердно занималась в зале и теперь не позволяет себе расслабиться.

Не так давно знаменитость приняла участие сразу в нескольких фотосессиях для модных глянцев. Причем Амбросио также стала представителем новой линейки купальников. В Инстаграм сразу были представлены целые серии кадров со звездой, смело позирующей в открытых бикини.

«Будьте как дерево, оставайтесь заземленными, соединитесь со своими корнями, переверните новый лист, согнитесь, прежде чем сломаться, наслаждайтесь своей уникальной природной красотой и продолжайте расти», - оригинально подписан кадр с Алессандрой.

Фанаты были восхищены красотой женщины: «Такая молодая, лучше куколки; невероятно, удивительная красота; не поддается времени; Сезон открыт для бикини; веет сладким морским бризом; Замечательно; красиво🔥; Ваши бикини такие красивые so».

Привлечь внимание 40-летней модели к своим нарядам не составило труда, ведь образы были довольно разнотипными и без лишней откровенности, что зачастую отталкивает поклонников. Элегантные платья, цветные сарафаны и даже мокрые купальники смотрелись на звезде превосходно.

Сама Амбросио, по ее словам в Инстаграм, осталась очень довольна съемкой и была рада к необычным экспериментам (для обложки глянца она сменила не один наряд).

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