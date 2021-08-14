МакSим (Марина Абросимова) почти два месяца боролась с тяжелой пневмонией

38-летняя артистка практически все это время находилась в искусственной коме. В самый пиковый момент - поражение ее легких составляло 80%. К счастью, лечение дало свои плоды, и звезда окрепла настолько, что попросилась домой.

По словам ее директора Маргариты Соколовой, Марина настояла на выписке, так как очень сильно рвалась к детям, которых, она боялась, уже не сможет обнять. Соколова добавила, что предстоит "долгий путь восстановления и лечения", дома за МакSим будут ухаживать профессионалы, которые помогут ей пройти все испытания реабилитации.

Менеджер певицы Яна Богушевская рассказала о состоянии МакSим после выхода из комы, а именно о потере памяти.

«Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани», - сообщила Богушевская.

В Сети появились кадры, как МакSим выписывают из больницы. Артистку вывозили на инвалидной коляске, так как она еще слишком слаба, чтобы передвигаться самостоятельно. Внешность певицы трудно разглядеть, она спряталась за солнцезащитными очками и маской.

Напомним, МакSим попала в больницу сразу после концерта, который состоялся 12 июня. Накануне ей показалось, что она простудилась, но тест на ковид был отрицательным, поэтому выступление состоялось. На сцене МакSим пела с температурой 39 градусов. На следующий день ее состояние резко ухудшилось. Медики ввели артистку в искусственную кому. У нее диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

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