В программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» актер и музыкант Оскар Кучера поделился своим опытом озвучивания мультфильма «Мадагаскар» и в частности адаптации шуток для русскоязычного зрителя.

Как рассказывает актер, самой большой проблемой в озвучивании было отличие русского от английского. Он объясняет, что язык перевода богаче языка оригинала, а потому поместить реплики на русском на анимацию, что соответствует английскому языку, действительно трудно.

Другая проблема, отмечает Кучера, заключается в плохой адаптации шуток для русскоязычного зрителя. Он рассказывает, что за удачные шутки приходилось буквально воевать с американскими продюсерами, когда те давали текст. «Я говорю, что это не будет смешно, ведь это не русская шутка, русскоязычные ее не поймут. Я говорю: «Ребят, если вы хотите получить хороший фильм, то давайте сражаться за это», - говорит музыкант.

Итак, гость программы отмечает, что ему самому неоднократно приходилось корректировать эти адаптированные шутки. «Очень много шуток, которые вошли в звучание, мы придумывали на месте, но это не мои шутки, я их просто адаптировал под русский язык», - объясняет он.

Далее Кучера подробнее рассказывает о самом процессе работы, например, о том, что озвучивание назначали на вечернее время, когда в США - рабочий день. Одна фраза, отмечает актер, могла занять 12-15 дублей, ведь необходимо и соблюдать образа героя, и втиснуться в хронометраж, и подстроиться под движение губ героя.

Как сообщала Politeka, Кучера рассказал, хотел бы ли он, чтобы его дети стали актерами.

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