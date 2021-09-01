Сцена помогла певице Юлиане Купцовой вылечиться на день рождения. Подробнее об этом случае она рассказала в программе Karabas.Live.

Как рассказывает гостя программы, перед ее первым сольным концертом она почувствовала резкую боль в спине, загружая костюмы в машину. «Я не смогла ни направо, ни налево повернуть голову. Я понимала, что, в принципе, это был мой первый концерт сольный, где я одна на сцене и только мои песни», - отмечает она.

Тем не менее, Купцова рассказывает, что выступала все равно: с пластырем от хореографа, с обезболивающим от гитариста, но концерт состоялся. «Когда я вышла на сцену, я все забыла, что у меня там болело. Сцена настолько лечит, что я вышла и забыла обо всем», - делится певица воспоминаниями.

Вообще артистка проводит свои сольные концерты в день рождения, 27 июля. Как она отмечает, многие этому удивляются, ведь такое событие - не время для работы. «Но для меня это не работа, это энергетический классный поток, где я хочу много отдать людям, и они также от меня много берут. Перед выходом на сцену я всегда прошу Вселенную, чтобы все было хорошо», - объясняет Купцова и добавляет, что воспринимает каждую песню как живой поток энергии.

Попутно она рассказывает о премьере своей песни «Полнолуние Луны» на Ивана Купала. «Мне кажется, что каждая женщина - это такая ведьмочка. Это такой хит, под который хочется отрываться, провожать лето, потому что скоро Новый год», - подчеркивает Купцова. По ее мнению, летняя пора слишком быстро проходит, а потому ею нужно успеть насладиться. Хотя и сама певица сознается, что нигде не отдыхала и все лето провела в работе.

Как сообщала Politeka, Купцова рассказала, что дарят ей поклонники.

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