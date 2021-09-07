Двукратный чемпион мира по бодибилдингу, мастер спорта международного класса, тренер Андрей Хомицкий поделился в программе «Главный вопрос с Борисом Бронштейном» своими секретами успеха в спорте. В том числе он рассказал, как должен питаться бодибилдер.

«Ты работаешь с самого юного возраста, можно сказать, на определенном пределе. Когда ты юнец, ты этого еще не понимаешь. Но по факту из-за того, что хорошее восстановление, тебе достаточно пару часов поспать, чтобы восстановиться. Из-под палки заниматься спортом никто не будет», - отмечает он.

Не каждый готов уделять этому занятию три – четыре часа в день.

«Есть, конечно, те, кто выглядит перспективными, и их пытаются тянуть, где-то мотивировать, тащить. Но, как правило, это редко венчается успехом», - утверждает мастер спорта.

Он рассказал об ограничениях в питании бодибилдера.

«Питание – это то, без чего невозможен спорт вообще, а что касается бодибилдинга, то здесь питание играет ключевую роль. Я бы не назвал это правильным питанием. Я бы назвал это строго ограничивающим питанием, потому что разнообразие твоего рациона скудное. У тебя, можно сказать, несколько продуктов в рационе. Как правило, с высоким содержанием белка, или просто которое содержит белок, углеводы и клетчатку. Углеводы просто в определенном количестве и только сложные. Я считаю, что очень хорошо, когда тренер может быть наглядным примером для своего клиента», - рассказывает спортсмен.

Politeka сообщала, что Зозуля назвал инновационные виды спорта, о которых человечество не догадывалось 10 лет назад.

Также Politeka сообщала, как Павел Зибров пробовал взобраться на вейкборд.