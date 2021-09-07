Известная телеведущая Ида Галич впервые за долгое время решила прокомментировать свою ситуацию с разводом

В прошлом году стало известно о разводе Иды Галич и Алана Басиева, что озадачило поклонников, ведь пара никак не раскрывала свои проблемы и к тому же у них только родился ребенок. Однако сейчас звезда решила немного приоткрыть завесу тайны в одном из эфиров для YouTube-шоу «Скажи Гордеевой»

И хотя Ида Галич при личной беседе старалась говорить о своей жизни и разводе минимально, кое-что она все же рассказала. Так, телеведущая рассказала, что все еще переживает о том, что ее ребенок растет не в полной семье.

«Настал такой момент, когда понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо надо что-то делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Не так что он сказал, мол, я хочу с тобой развестись, а либо вот так, либо мы разводимся. Я сказала, что «вот так» не могу сделать. Я до сих пор переживаю. У меня ребенок. Мне хотелось, чтобы он рос в полной семье», — рассказала завуалированно Ида.

Она добавила, что на данный момент бывший муж с сыном не видится из-за того, что он не в столице, но она общается с мужем, звонит ему и показывает по видео ребенка. К слову, многие подозревали, что Ида попросту финансово выросла и поэтому решила расстаться с мужем, у которого были свои требования.

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