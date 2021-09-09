Обладательница "Оскара" актриса Дженнифер Лоуренс, звезда "Голодных игр" и "Люди Икс", ждет своего первенца

В Сеть слили фото 31-летней звезды во время прогулки. Дженнифер предстала на кадрах в белой футболке и цветастом мешковидном комбинезоне, сквозь который отчетливо проглядывается контур беременного животика.

О том, что Лоуренс в положении, изданию People подтвердил представитель актрисы, пишет Politeka.net. Отмечается, что отцом будущего малыша является ее муж, директор художественной галереи Кук Марони, который старше ее на шесть лет. Это будет первый ребенок у них обоих.

Jennifer Lawrence Is Pregnant, Expecting First Baby with Husband Cooke Maroney https://t.co/6Sr7DIimUy — People (@people) September 9, 2021

Лоуренс и Марони начали встречаться летом 2018-го, менее чем через год парочка обручилась. Свадьба состоялась 19 октября 2019 года в Род-Айленде. Арт-дилер и звезда "Голодных игр" устроили свадебный прием на 150 гостей. Среди приглашенных были Адель, Эми Шумер, Крис Дженнер, Эмма Стоун и другие знаменитости. Церемония прошла в роскошном поместье Белкорт в Ньюпорте, спроектированном в 1894 году известным архитектором Ричардом Моррисом Хантом.

Пользователи бурно обсуждают новость:

"Вот это да. Я ее поклонник на протяжении уже около 10 лет, с тех пор, как услышал, что ее выбрали на роль Китнисс Эвердин. Так что это определенно шок"

"Поздравляю ее, но я немного обескуражена"

"И кто этот счастливчик? - ее муж, похоже"

"О Господи! я не верю в это"

"Она такая милая😭❤️"

PLEASE LOOK AT HER JENNIFER LAWRENCE IS PREGNANT I'M CRYING pic.twitter.com/QNHEQCNoq5 — ~ Lu ~ (@todoxjlaw) September 9, 2021

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