Телезвезда и популярная модель Кайли Дженнер совсем недавно и неожиданно объявила о своей второй беременности

Телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер вчера неожиданно для поклонников объявила о своей второй беременности, причем звезда специально подготовилась и даже записала трогательный ролик с тем, как сообщает новость всем близким.

А сегодня Кайли решила показать весьма смелый образ и засветила не только округлый живот. В белом кожаном платье с аккуратным вырезом Кайли покрасовалась на кухне. Причем свой лук звезда дополнила лаковым плащом, оставив тот расстегнутым, а яркий макияж завершил ее образ.

Главный акцент на животе, обтянутым кожаным мини-платьем сразу привлек внимание фанатов к себе:

«Вау, какая невероятная леди; когда твоя лучшая подруга прекрасная в любом виде; шикарная мама❤; я вижу эту шишку❤️💫; вот как надо выглядеть при беременности; Боже мой, милая; Скажите, пожалуйста, нужна ли вам няня?; аж посветлела😍 снова девочка?; Так потрясающе 😭🥰✨🤯» - пишут поклонники.

Как известно, сейчас девушка воспитывает дочь вместе с мужем и при этом не стесняется показать фигуру, ведь гордится своим изящным внешним видом.

Загорелая Кайли до объявления о своей беременности старалась публиковать архивные кадры, подготовленные заранее. Не так давно, к примеру, звезда покорила стильным видом в белом топике и трендовых джинсах с высокой посадкой и множеством широких карманов.

Дизайнерская сумочка и очки завершили новый лук знаменитости, который пришлеся фанатам по душе сразу же:

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