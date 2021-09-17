Друг погибшей звезды "МастерШеф" Стеллы Клименко и известный шеф-повар Николай Люлько рассказал о последнем разговоре с коллегой
Как передает Politeka.net, недавно стало известно о смерти звезды шоу "МастерШеф" Стеллы Клименко. Она отдыхала в Египте, и у неё внезапно остановилось сердце. Её друг и коллега по шоу - Николай Люлько сообщил об этом. Он боролся в суперфинале со Стеллой, но не смог одержать победу.
На этот раз Николай поделился новой публикацией на своей странице в Инстаграм. Там он рассказал о последнем разговоре с погибшей звездой шоу "Мастер Шеф" Стеллой и о чем он жалеет.
"Живи здесь и сейчас
Наслаждайся жизнью, цени всех, кто рядом с тобой, говори им чаще то что ты чувствуешь по отношению к ним! Эти слова и еще куча других мыслей у меня крутятся последние три дня в голове…
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Когда у Стеллы был крайний день работы перед отъездом, я ей сказал оторвись по полной, отдохни, забудь хоть немного за работу, не пиши мне и я тебя отвлекать от отдыха не буду. Перезагрузись - тебе это очень нужно
А теперь я жалею что ни разу с ней не списался
Когда она уезжала, сказала - «я вернусь и хочу начать новую жизнь» Так ли оно сложилось, так ли жизнь должна была сложиться??? Теперь только вопросы и догадки….", - поделился откровением Николай.
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