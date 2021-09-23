Известный украинский доктор Евгений Комаровский дал советы по укреплению иммунитета

Доктор Комаровский завоевал в Украине большую популярность, а к его советам стараются прислушиваться, передает Politeka.net.

Часто врач рассказывает секреты, касающиеся поддержания здоровья, в своем Инстаграм.

Так, в одном из постов Инстаграм Евгений Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет. Доктор рекомендует придерживаться 6 правил: не курить, не пить алкоголь, мыть руки, поддерживать хорошее настроение, заниматься спортом и правильно питаться.

Публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети решили дополнить список в комментариях.

"Я бы еще добавила сон 😴 я по себе чувствую, Энергия бьет ключом 🔥", "И, конечно заколяться🙌 без этого никуда.

Надеюсь, настанет день и на постсоветском пространстве, когда люди перестанут верить в иммуномодуляторы, а врачи перестанут их назначать", "Я бы еще добавила важный пункт: устраняй свои дефициты! Витамин Д, анемии, пищевые непереносимости, проблемы с кишечником и многое другое мешает нашему иммунитету работать на все 💯", "Не нервничай и высыпайся... Надо добавить)", - написали пользователи сети.

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