Лучше просто любить девушку, чем пробовать ее удивить в постели. Так сказала участница ток-шоу «Холостяк» Adel Asanty или Настя Распутина в программе «Личность» с Сергеем Дойко, рассказывая о своем представлении о любви.

Прежде всего гостя программы рассказывает, что мужчины при встрече с ней сразу думают о том, как бы удивить ее в постели, а потом они получают массу комплексов. Асанти же заявляет, что удивлять в сексе ее не нужно. «Я не хочу быть секс-гуру в глазах мужчин, а я хочу быть любимой девушкой», - подчеркивает она.

Для участницы ток-шоу «Холостяк» на первом месте стоят чувства. К тому же, добавляет Асанти, любовь и секс взаимосвязаны, а потому ощущения в постели зависят от чувств вне нее. «Любовь – это бабочки в животе, когда у тебя какие-то бредовые мысли в голове», - говорит она.

Также Асанти сравнивает любовь с психическим расстройством, но отмечает, что переживания всех стадий влюбленности и эйфория от этого всего - крутые ощущения.

Как сообщала Politeka, Асанти раскрыла, что для нее важно в мужчине.

Также Politeka писала о том, что экс-участница телепроекта «Холостяк» Анастасия Распутина похвасталась эффектным нарядом.