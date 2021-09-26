Известный украинский педиатр Евгений Комаровский поделился личным фото и произвел фурор

60-летний доктор Комаровский, который прославился благодаря своей передаче о здоровье детей на ТВ, сейчас на пике своей популярности. К его советам прислушиваются более 9 миллионов подписчиков в Инстаграм.

В своем новом посте Евгений Олегович показал фото из личного архива, на котором предстал со своей маленькой внучкой - у девочки день рождения, ей исполняется 8 лет, передает Politeka.net.Так, у Комаровского, женившегося еще на четвертом курсе, родилось двое сыновей. В 2013 году оба подарили доктору внуков - мальчика и девочку.

"Главная девочка в моей жизни... День рождения любимой внучки! Сейчас будем гулять и объедаться всякими вкусностями!", - с теплом подписал фото Евгений Олегович.

В кадре он присел рядом с внучкой и крепко приобнял ее. Оба они держали по воздушному шарику, а на стене за их спиной висела поздравительная надпись из флажочков.

Пользователи поздравляют доктора Комаровского с именниницей:

"Когда очень повезло с дедушкой😍"; "😍Ваша внучка, копия, Здоровья, Счастья Радости👏"; "Как вы похожи 😊 малышке - счастливого детства, а дедушке - хорошего дедства!😍"; "Поздравляю! 🧚‍♀️Очень похожи, одно лицо"; "Ничего себе, копия дедушка ))))".

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