Оборвалась жизнь экс-футболиста «Шахтера» Сергея Герасимца

Спортсмену было 55 лет. О невосполнимой утрате информирует официальный сайт "горняков". Причины смерти Герасимца не сообщаются.

«Полузащитник Сергей Герасимец выступал за «горняков» с 1986 по 1988 год, провел 57 матчей и забил 4 гола. Футбол для него был делом всей жизни. Последние 20 лет он посвятил тренерской работе. ФК «Шахтер» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Герасимца», - говорится в сообщении.

Также Герасимец выступал за киевское «Динамо», ирпеньскую «Рось», минское «Динамо», «Бней Иегуду», питерский «Зенит», «Каунас», «Динамо-Стройимпульс» и «Торпедо-МАЗ».

Во время тренерской карьеры Герасимец работал с российскими, казахстанскими и армянскими командами.

25 сентября команда «Ядро» под руководством Сергея Герасимца стала победителем МРО «Северо-Запад» в третьем дивизионе. В ночь после игры тренер умер.

«Это страшное известие потрясает человеческое сознание. Ещё вчера Сергей Григорьевич вместе с командой выиграл Чемпионат Северо-Западного федерального округа, излучал счастье, полный сил и эмоций строил планы на продолжение сезона, взлетал в небо на руках своих футболистов...И через несколько часов ушёл в небеса навсегда... Это кажется дурным сном, но, увы, проснуться не получится. Большого футболиста, тренера и человека с нами больше нет... Скорбим вместе с родными и близкими, наш родной Сергей Григорьевич! С Вами уходит огромная часть нашей жизни. А Вы ушли ПОБЕДИТЕЛЕМ!», - говорится в сообщении клуба.

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