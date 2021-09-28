Музыканты украинской группы «Авиатор» в программе «Карабас.LIVE» рассказали, как рождаются их дуэты с популярными исполнительницами. Прежде всего, они вспомнили два дуэта: с Анной Добрыдневой и Боженой Дар.

«Песня «Невеста» написана исключительно для Божены Дар. Она в альбоме и сольно, и вместе с нами как экстра. Песня «Навсегда», которая вышла с Аней Добрыдневой - когда я ее услышал, понял, что это реально прямо дуэтная история. И мы уже тогда начали думать и искать, с кем бы можно было ее спеть. И Аня возникла первой. Хотя мы дружили, на концертах здоровались, там за кулисами. Но какого-то плотняка в общении не наблюдалось. Произведение предложили Ане, она послушала и согласилась его исполнить: «Мне нравится, давайте сделаем!», - рассказал Дмитрий Тодорюк.

Он намекнул, что между Андреем Сторожем и Анной Добрыдневой могут быть романтические отношения: «Потом, там у Андрея с Аней, если верить соцсетям, были какие-то ...». На это Андрей Сторож ответил: «Ты не верь соцсетям! Это все фейк!».

Тогда же возник замысел записать совместный дуэт и организовать совместный тур по украинским городам.

«Буквально карантин на это все попутал, все эти схемы наши. Это, как оказывается, не так просто сейчас, взять и поехать в тур. Логистика, музыканты, люди, билеты, транспорт, быт и все такое. Очень трудно это все организовать, поэтому мы постепенно идем к этой цели. Но цель есть», - прокомментировал Андрей Сторож вопрос о будущих совместных турах «Авиатора» с Анной Добрыдневой.

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