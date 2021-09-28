Дмитрий Тодорюк в программе «Карабас.LIVE» рассказал об экстриме во время концерт группы «Авиатор». Он напомнил, что артисты были курсантами летной школы.

«Три города мы летали за штурвалом Ан-2 в качестве обучения. И это тоже было очень прикольно, очень эмоционально, очень клево. Ан-2 - это обычный «кукурузник», может приземляться на любую поверхность. Это один из самых универсальных самолетов. Во-первых, если, не дай Бог, глохнет двигатель - он может быть парапланом, потому что у него крылья из ткани, двойные. Разбег ему для взлета нужен 40 метров. АН-2, что бы там ни говорили другие «соседи», это украинский авиаконструктор и украинский самолет, и это круто», - говорит он.

Также Дмитрий Тодорюк рассказал о форс-мажорных ситуациях во время концертов.

«Были хохмы, когда драмшилд прямо на концерте падал. Это стеклянная ширма, отделяющая барабанщика от другого коллектива, чтобы звук барабанов не лез в микрофоны. А мы спиной стоим, и когда позади тебя такой плотный поток воздуха, то тебя реально это ужасает. И ты, вместо того, чтобы потом спеть «Возвращайся», поешь: «Ваааазвращаяся» от неожиданности», - говорит он.

Однажды после концерта музыканты смотрели любимый сериал.

«Тут заходит журналистка, такая классическая, украинская, традиционная, уже женщина в годах. И тут какая-то пикантная сцена, и она очень смутилась, и нам было немного не по себе. Но ничего», - вспоминает Тодорюк.

Его коллега Андрей Сторож добавляет: во время гастролей большой коллектив почти постоянно переживает какие-то неожиданные моменты: «Кроме нас, еще шестеро музыкантов, и всегда происходят хохмы. Для эфира просто нечего рассказать».

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