На 64-м году жизни не стало талантливого блюз- и рок-музыканта Николая Арутюнова

Сердце певца остановилось еще 22 сентября, но о его смерти стало известно только сейчас - семья предпочла похоронить артиста в тишине и покое. Сын Арутюнова не назвал причин смерти.

Вокалист групп «Лига блюза», «Четверг Арутюнова», «Funky Soul» и «The Booze Band», Арутюнов, добился по-настоящему народной славы после того, как стал участником российского шоу "Голос 60+" (адаптация нидерландского формата The Voice Senior, версия проекта «Голос» для более возрастных конкурсантов).

Николай Арутюнов родился в Москве в семье инженера-вагоностроителя и преподавательницы немецкого языка. Начал петь очень рано и уже в 11 лет присоединился к школьному рок-ансамблю. Затем в 70-е пел в различных любительских группах. Свою вокальную манеру формировал под влиянием американских и английских рок-, блюз- и соул-вокалистов. Таким образом, со временем он выработал собственный стиль – сплав блюзовой фразировки, мощной подачи, широкого диапазона, экспрессивности и узнаваемого тембра.

В 1994 году Арутюнов стал первым из русских музыкантов, которому доверили четь выступить на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в швейцарском Монтре.

Пользователи выражают свои соболезнования в связи с уходом талантливого музыканта:

"Арутюнов... Не хочу верить. Спасибо за всё. R.I.P"

"Это большая и серьёзная потеря; пока везде стандартные новости без подробностей, никак ковид (((("

"Ушëл в Вечность ветеран Отечественной блюз-фанк-соул-рок сцены, лидер группы ЛИГА БЛЮЗА - Николай Арутюнов... Светлая Память!.."

"Светлая память. Очень жаль 😢"

"😢Жаль, не знала... Такой голос, такая выправка, достоинство и элегантность! А талант!.. Прощай, Маэстро! 🪔ТАМ нет НИЧЕГО, кроме пустоты. Но она изначальный наш 🏠. И к ней нужно привыкнуть... А, может, еще вернётесь, Маэстро. Я отчего-то верю в это"

"Больно! Очень больно! Царствие небесное! Нам будет не хватать тебя!"

Ранее сообщалось, известный певец похоронил отца и обратился к украинцам с мольбой: "Люди, пожалуйста..."

Также, трагедия с участником "Голосу країни", в одночасье потерял всю семью: в полиции раскрыли детали

Politeka рассказывала, Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"