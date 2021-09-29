Остановилось сердце единственного сына украино-армянского режиссера Сергея Параджанова

Сурен Параджанов скончался 28 сентября в Киеве, ему было 62.

Отец Сурена Сергей Параджанов обрел всемирную популярность после экранизации фильма "Тени забытых предков" в 1964 году, снятого по мотивам одноименной повести Михаила Коцюбинского.

Сурен родился 11 октября 1958 года. Окончил архитектурный институт и три года работал по своей специальности. Затем занялся бизнесом. Как известно, последний год он жил сам. Его мать Светлана Щербатюк (дочь советского дипломата, выскочившая замуж за Параджанова в 17 лет) умерла летом 2020-го.

О смерти Сурена сообщил на Фейсбук друг режиссера из Грузии, фотограф Юрий Мечитов, опубликовав серию архивных фото.

Также с единственным сыном режиссера простились на страничке музея Параджанова. В посте поделилились отрывком из тюремных писем Сергея Иосифовича своему сыну в 70-х.

Пользователи выражают свои соболезнования:

"Можешь распоряжаться этим, как ты захочешь"… Это самое сильное, что я когда-либо слышала. Вот она, настоящая отцовская любовь без оговорок! Светлая память"

"Аминь… воссоединится с отцом на небесах в царствие небесном..."

"Жаль... Какие гены!"

"Очень жалко. Еще молодой. Светлая память!"

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