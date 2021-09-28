Участник шоу "Голос країни" Богдан Муха, которого настигло страшное горе, показал, какой была мама

Как передает Politeka.net, Богдан Муха недавно потерял сразу всю семью в один день. 19-го сентября стало известно, что умерал 53-летняя женщина, которой оказалось мать Богдана. Причина смерти - отравление грибами (белой поганкой), которые она употребляла в пищу накануне. Позже оказалось, что грибы ели тетя и бабушка Богдана и также, что они их собирали не сами, а их угостил приятель.

Так, на этот раз Богдан Муха опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Он показал, как выглядела его мама, когда он еще был маленьким.

"Ты показала мне что на самом деле является важным, и на сколько я в своих делах , в саморазвитии, в амбициях, в музыке ....забыл о главных и простых вещах. Переосмысление. Друзья , не удаляю Инстаграмм только из за уважение к моей аудитории , буду редко но по делу. Люблю тебя такая как ты есть", - сообщил Богдан Муха.

Поклонники артиста оставили множество комментариев, где поддерживают его: "Соболезную", "Держись дорогой", "Она такая красивая", "Скорбим с тобой братик", "Богдан, мне так больно вместе с тобой 😢 Держись, брат ❤️ Царства небесного мамочке", "Соболезную твоей утрате. 😢 Держись, друг".

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