"Кажется перегорели еще до выхода на поле"

29 сентября киевское "Динамо" в рамках 2-го тура Лиги чемпионов было разгромлено сильнейшим клубом Германии "Баварией"

Матч состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене и закончился счетом 5:0 в пользу немцев.

Киевляне начали бодро, но энтузиазм быстро прошел. Первый гол пришел уже на 12-й минуте игры. После этого матча "Динамо" с одним очком остается на третьей строчке.

Голы: 1:0 – 12, пенальти Левандовски, 2:0 – 27 Левандовски, 3:0 – 68 Гнабри, 4:0 – 74 Сане, 5:0 – 87 Шупо-Мотинг.

Примечательно, что "Динамо" продули "Баварии" в день рождения своего бывшего легендарного игрока Андрея Шевченко. В свой первый период игры за «Динамо» он забил 106 голов во всех соревнованиях и выиграл пять чемпионатов Украины с 1995 по 1999 год, три Кубка Украины и звание лучшего бомбардира лиги сезона 1998/99. После перерывы на "Милан" Шевченко вернулся в "Динамо" и в начале сезона 2010/11 был капитаном команды.

Пользователи Сети бурно обсуждают прошедший матч:

"Я считаю, что с такой игрой нужно самим отказываться от участия в таких турнирах, чем позорить страну! У нас за 25 лет прошло с момента золотого мяча! Шевченко, а перед ним Беланов и Блохин. Извините, но это пропасть!"

"Я бы на месте Динамо вообще в Баварию не ехал, так бы был технарь 3-0, а так будет 5-0"

"Динамовцы кажется перегорели еще до выхода на поле"

"Украинские футболисты это бревна. Максимум защитники и вратарь"

"Предполагаемый результат, но не 5-0"

"Зато когда в украинской лиге забивают, они так радуються что смотреть противно. Вот где нужно уровень показать"

Ранее Politeka писала, что Шевченко заработал бешеные деньги в сборной Украины: "Сумма сходится».

Напомним, что Шевченко предложили продолжить работу в сборной Украины: УАФ опубликовала документ.

A еще Politeka сообщала, что жена Шевченко обнародовала серию его неизвестных фото, от ребенка до легендарного футболиста: "Король"