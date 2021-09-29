Известный украинский футболист и бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко празднует 45-летие
Как пишет Politeka.net, легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, который в свое время выступал за киевское "Динамо", "Милан" и лондонский "Челси", бывший тренер сборной Украины по футболу 29 сентября празднует свое 45-летие.
В своем Instagram жена футболиста американская модель польского происхождения Кристен Пазик опубликовала видеоподборку фотографий Андрея Шевченко. 43-летняя Кристен показала как изменился бывший тренер сборной с детства к 45-летию.
"С Днем рождения @andriyshevchenko Мы тебя очень любим! Спасибо нашей племяннице @anastasiavasyr за создание этого видео 💫 ", - написала Кристен Пазик.
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Напомним, что Шевченко и американская модель Кристен Пазик поженились 17 лет назад. Супруги воспитывают четырех сыновей - 16-летнего Джордана, 14-летнего Кристиана, 9-летнего Александра и 7-летнего Райдера Габриэля.
В комментариях поклонники поздравили кумира с Днем рождения.
"Это так красиво! С Днем рождения 🥳", " Это так сладко! С днем рождения вашего мужа❤️", " С днем рождения Шева. Много магии всего за 45 лет.", "Мы его любим 🎉👏💖🇺🇦 Поздравление с днем рождения!", "Поздравляем!!!))) Многие лета!!!", "С Днем рождения король Востока ❤️🖤 Мы тебя любим", - поздравили фанаты футболиста.
Ранее Politeka писала, что Шевченко заработал бешеные деньги в сборной Украины: "Сумма сходится».
Напомним, что Шевченко предложили продолжить работу в сборной Украины: УАФ опубликовала документ.
A еще Politeka сообщала, что холостяку-лидеру киевского " Динамо "родили ребенка, появилось фото:"хоть где-то гол забил".