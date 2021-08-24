Співачка Наталія Могилевська стала новою ведучою програми "Світське життя" замість Каті Осадчої

Як відомо, Катерина є незмінною телеведучою програми "Світське життя", проте після народження третього сина вона пішла у відпустку по догляду за дитиною.

Зараз її тимчасово замінила відома українська співачка Наталія Могилевська.

У новому анонсі "Світського життя", який з'явився в розділі "сторіз" Instagram, Могилевська влаштувала допит екс-тренеру збірної з футболу Андрію Шевченку.

Вона запитала у знаменитого футболіста, чому він покинув пост головного тренера збірної України, не ставши продовжувати контракт.

"Або у тебе були інші пропозиції, або ти втомився або просто не хочеш. Чому не продовжуєш?",- запитала співачка у футболіста.

На опублікованих кадрах відповідь Шевченка можна розчути лише частково. Зокрема,... каже, що хоче "подивитися" і "пожити".

У той же час, екс-наставник збірної України Андрій Шевченко, вже встиг підвести підсумки роботи з командою.

Він зазначив, що п'ять років, які він провів з командою пройшли «на одному диханні». Про це він сказав в ефірі "Великого футболу".

"Вихід на Євро без поразок, обіграли чемпіонів Європи-приголомшливий момент. Звичайно, євро з усіма складнощами, з якими ми зіткнулися. Вважаю, команда віддала більше, ніж 100%», - зазначив футболіст.

Шевченко переконаний, що футболісти збірної з честю вийшли і показали дуже хороший результат, максимум своєї гри.

"Думаю, всі залишилися дуже задоволеними",- підсумував екс-тренер.

Нагадаємо, що Шевченко може покинути Україну після Євро-2020.

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